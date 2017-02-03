Нурлан Бисенов Как рассказал первый заместитель начальника УВД Нурлан БИСЕНОВ, сегодня набирает обороты бесконтактный вид мошенничества, когда злоумышленники исключают встречу, а договариваются о сделках удаленно. Многие обманутые люди не обращаются в полицию, из-за того, что сумма ущерба очень маленькая или не хотят лишний раз афишировать, что их обманули. - Схема одного из видов мошенничества такова: мошенники копируют в социальных сетях личные странички граждан, скачивают личные фотографии и все данные, ставят точку или пробел при заполнении имени, визуально это практически невозможно заметить. Добавляются в друзья, а люди принимают дружбу, как правило, думая, что знакомый человек просто обновил страничку. В нужный момент злоумышленник отправляет сообщение о том, что попал в трудное положение или же ударил машину, просят деньги, пообещав вернуть их в скором времени. Люди, не перезванивая знакомым, отправляют деньги на указанный мошенниками номер, на который открыт киви кошелек. Суммы, отправленные по таким схемам, доходили до 25 тысяч тенге. С подобными заявлениями к нам обращаются по 3 человека в неделю, - рассказал Нурлан БИСЕНОВ. Сотрудники полиции определению местонахождения злоумышленников по номерам телефонов. Они отмечают, что чаще всего мошенники находятся в Северном Казахстане или же в центральной его части, что затрудняет раскрытие преступления. - Также путем использования сайта "Колеса" или "Олх" мошенники выставляют объявления по продажам автомобилей или запчастей. Когда граждане созваниваются с ними, то мошенники говорят, что деталь дорогостоящая и ее в данный момент нет в наличии, и просят предоплату для оформления заказа, - рассказывает первый заместитель начальника УВД. - Таких случаев зарегистрировано около 10. В социальных сетях есть множество объявлений о помощи с рефинансированием кредитов. В полиции предупреждают: это тоже объявления мошенников. Нурлан БИСЕНОВ посоветовал уральцам быть бдительными, когда они совершают какие-то покупки в интернете или отправляют деньги неизвестным лицам.