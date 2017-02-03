Иллюстративное фото из архива "МГ" В городском акимате прошло совещание по вопросу весеннего паводкового периода, где председатель городского общества садоводов и огородников Алексей САБЛИН рассказал, что расселяются на дачах, в основном, приезжие из районов. - Только в садовом обществе "Венера" около завода "Металлист" построили около 300 домов. Причем в 2012 году мы внесли поправки в нормы строительства на дачных участках. Теперь нельзя строить дома из самана, камышовых плит и щита. В 2011 году во время паводка 120 домов пострадали, семьи получили квартиры, а потом эти дачи просто продали, - пояснил Алексей САБЛИН. - Мы ежегодно предупреждаем людей о том, что в случае прихода воды необходимо брать документы и уезжать. Алексей САБЛИН рассказал, что ТОО "Жайык таза кала" помогает чистить дороги от снега, по которым дети ходят в школу, и где ездит автобус, хотя предприятие не закреплено за этим участком. Аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ заявил, что до 25 февраля необходимо провести разъяснительную беседу с дачниками и предупредить их о том, что если жилье пострадает от паводка, то государство не будет им выплачивать компенсацию. - Пусть сами заранее продумывают, каким образом они уведут воду от своего дома. Больше никто давать квартиры не будет, - заявил градоначальник. Стоит отметить, в Уральске всего 23 садоводческих общества, где проживают 11 520 человек, из них 3 718 детей.