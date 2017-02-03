Фото с сайта dailynews.kz На основании закона «Об амнистии в связи с 25-летием независимости Республики Казахстан» апелляционная судебная коллегия по уголовным делам Военного суда РК постановила освободить от наказания шестерых военнослужащих. Из-под стражи освободили Мурата НУГМАНОВА, бывшего командующего войсками регионального командования «Запад», экс-командира воинской части 25744 Ерболата ТОЛЫКБАЕВА, заместителя командира воинской части 25744 по вооружению Рашита ДЖИЛКАЙДАРОВА и Абая БАЙМУРАТОВА, командира боевой машины. Также освобождены от наказания еще два командира боевых машин, которые получили условные сроки статье 453, части 2 "Халатность, повлёкшая тяжкие последствия" УК РК. - В отношении всех шестерых осужденных суд применил Закон об амнистии,- отметили в ведомстве. Напомним, трагедия, произошла во время операции «Высадка морского десанта и блокировка плацдарма». Во время отработки тактического эпизода в море вошли шесть бронетранспортеров, а вышли на берег всего два. Еще четыре БТРа из-за сильного ветра и высоких волн выбраться на сушу так и не смогли. Во время учений тогда погибли четыре солдата срочной службы и еще двое пострадали. В Министерстве обороны сразу после трагедии сообщили, что согласно первичным выводам расследования, ЧП произошло из-за тактической ошибки. Солдаты, старшему из которых было 23 года, остальным по 19 лет, были награждены посмертно. Приговор по факту гибели четверых морских пехотинцев был вынесен 25 ноября 2016 года. К разным мерам наказания приговорены шестеро военнослужащих, которые руководили и участвовали в учениях.