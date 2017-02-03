Накануне в сети появился видеоролик, как полицейский, по всей видимости пьяный, не стесняясь, справляет нужду средь бела дня прямо во дворе многоэтажки. 70Vfu5YH9Hg Автор видео говорит, что действие происходит в Аксае, в 5 микрорайоне. Он также отмечает, что рядом со двором, где писает страж порядка, находится детский сад. - Вот тебе и правоохранительные органы, - говорит автор видеоролика, приближаясь к "герою". Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, по результатам служебного расследования за грубое нарушение служебной дисциплины полицейский дорожно-патрульной полиции Бурлинского РОВД 2 февраля 2017 года был уволен из правоохранительных органов по статье 80 Закона "О правоохранительных служащих" РК. Досталось и его начальникам. - За отсутствие воспитательной работы среди личного состава руководство Бурлинского РОВД и МПС ДВД ЗКО привлечено к строгой дисциплинарной ответственности, - рассказали в ДВД ЗКО. Имя отличившегося теперь уже бывшего полицейского пресс-служба ДВД отказалась раскрывать.