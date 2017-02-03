Как сообщили в ТОО "Батыс су арнасы", 3 февраля по проспекту Достык производится замена арматуры. - В связи с этим произойдет отключение водопровода по адресу: проспект Достык, 207. Временно приостановлена подача водоснабжения в жилых домах по проспекту Достык, 207, 209, Хусаинова, 55, - рассказали в ТОО "Батыс су арнасы". Ориентировочное время проведение работ - с 14.00 до 18.00.