Иллюстративное фото с сайта v-kurse.ru Согласно материалам дела, потерпевший приехал домой к жене, проживающей в 7 ауле города Кульсары, чтобы поговорить с ней. Однако теща не дала разговору состояться. - Встревая в разговоры супругов, женщина выгнала зятя из дома, порвала одежду, несколько раз ударила его по телу, исцарапала, - говорится в информации пресс-службы Жылыойского районного суда. Обиженный зять обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором попросил привлечь тещу к ответственности по статье 108 УК РК - "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". В ходе судебного заседания подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Также женщина пояснила, что помирилась с зятем в порядке медиации. После чего суд прекратил производство по уголовному делу.