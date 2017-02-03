Всего из стен РУ-170/2 на свободу выйдут четверо осужденных. По словам главного специалиста ДУИС ЗКО Тимура ДУЙСАЛИЕВА, в ЗКО на свободу в ближайшее время выйдут еще три осужденных. - 18 января судом было рассмотрено и удовлетворено дело по амнистии. Сегодня, 3 февраля, постановление суда г. Уральск вступило в законную силу. На свободу выходит Андрей ПОРТНОВ, осужденный по статье 200 УК РК "Завладение транспортным средством без цели хищения". Он был осужден на 1,5 года лишения свободы, - пояснил Тимур ДУЙСАЛИЕВ. Как рассказал вышедший на свободу Андрей ПОРТНОВ, он очень рад, что попал под амнистию. - В тюрьме я пробыл 10 месяцев. Мне оставалось сидеть еще 8 месяцев. Рад что попал под амнистию. Выйдя на свободу, попытаюсь устроиться на работу, - пообещал молодой человек. Стоит отметить, что в ЗКО под амнистию попадают 154 человека. 4 осужденных выйдут на свободу, 41 заключенному заменят оставшийся срок наказания ограничением свободы и 109 попадают под сокращение неотбытой части тюремного срока. На сегодняшний день судом рассмотрены уже 14 дел по амнистии.Тимур ДУЙСАЛИЕВ