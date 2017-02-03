Назарбаев недоволен работой акимов по развитию государственно-частного партнёрства

Нурсултан Назарбаев отметил, что предприниматели зачастую необоснованно находятся в орбите уголовного преследования. - Продолжается. Сколько мы говорим: гуманизация, другой подход должен быть, надо бить штрафами и так далее. Нет, продолжается, – выразил недовольство Президент. Только за последние два года органы госдоходов инициировали 17 000 досудебных расследований, из них 9000 прекратили из-за отсутствия состава преступления. - Это скрытый рэкет бизнесменов! Напугать надо, понимаете? Завести уголовное дело, потом он готов на что хочешь, – считает глава государства.

Фото с сайта akorda.kz Расширенное заседание Правительства с участием Президента Нурсултана Назарбаева прошло сегодня в Астане. Глава государства выразил свое недовольство работой акимов. - Хороший источник привлечения частных инвестиций для решения социальных задач. В некоторых областях и регионах сотнями ввели мини-детские сады и школы, а в других ничего не делается. Здесь все акимы сидят. Им, видишь ли, лень в соседнюю область пойти, посмотреть, что там делается. А сами ничего не делают, опираясь только на государственные инвестиции, – раскритиковал работу акимов Президент. Кроме того, глава государства потребовал прекратить госорганам пугать бизнесменов расследованиями.