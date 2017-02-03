Национальным бюро по противодействию коррупции выявлены системные правонарушения в сфере здравоохранения и сельского хозяйства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Изобличены бывший руководитель управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области Марат УНГАРБЕКОВ и руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Марал КАДЫР, которые получали взятки от подчиненных и предпринимателей за общее покровительство. В настоящее время указанные должностные лица полностью признали свою вину. По их ходатайству Национальным бюро в отношении Унгарбекова и Кадыр досудебное расследование будет проводиться в ускоренном порядке. Напомним, 23 января 2017 года Марат УНГАРБЕКОВ написал заявление на увольнение по собственному желанию.