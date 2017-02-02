В ходе совещания была озвучена проблема распределения квот на вылов рыбы среди местных рыболовов. "Мы должны контролировать процедуру выдачи участков для ловли рыбы. Если человек берет в аренду участки - то наша задача проверить, что он их использует сам , а не сдаёт в аренду другим рыбакам, - сказал Нурлан НОГАЕВ. - Желающие заниматься данным видом деятельности в области есть, но рыбакам банально не хватает участков из-за подобных спекулянтов. Я поручаю природоохранной прокуратуре и всем компетентным органам заняться этой проблемой и внести предложение по её устранению. Если предприниматель берет объём, который он физически не сможет освоить самостоятельно ввиду отсутствия техники, нужно проверить, как он будет ловить рыбу и не сдаёт ли он половину участков в субаренду другим рыбакам. Процедура распределения квот должна быть прозрачной".В ходе совещания аким области поддержал инициативу природоохранной прокуратуры по созданию единой электронной базы рыболовецких кооперативов, которая позволит отслеживать объём выловленной рыбы и её дальнейший путь до прилавка магазина. Помимо этого, Нурлан НОГАЕВ дал поручение управлению предпринимательства внести предложение по оказанию государственной поддержки рыбакам в открытии в областном центре магазинов рыболовецких хозяйств, где они смогут продавать свою продукцию населению без посредников. Также глава региона высказался о необходимости очистки реки Урал от заброшенных кораблей. "Эта проблема является актуальной на протяжении многих лет, даже в самом Атырау на берегу лежит множество заброшенных и ржавых судов, которые портят эстетический вид города. А сколько затопленных кораблей в устье реки? Они заиливают дно и мешают навигации действующих судов. Городские власти сейчас занимаются этой проблемой, однако их решительные меры вызвали возмущение у владельцев. Но по другому быть не может: если судно является частной собственностью, но было брошено своим владельцем, его уберут, чтобы оно не портило вид города. Не нужно превращать Атырау в кладбище забытых кораблей, - подытожил Нурлан НОГАЕВ. В данное время на территории города Атырау находятся 5 заброшенных кораблей, городские власти уже начали подъем двух из них.