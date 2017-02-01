По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, 31 января примерно в 11.30 часов на автостоянке, расположенной возле здания прокуратуры области была совершена попытка самоподжога Лейлы СМАДЬЯРОВОЙ. - Указанные действия были своевременно пресечены дежурной службой прокуратуры с оказанием первой медицинской помощи. В отношении Смадьяровой Л.А. Атырауским городским судом №2 рассматривается дело по ст.366 ч.3 п.1,3,4 УК РК - получение взятки и ст.24 ч.3 - покушение на получение взятки, - уточнили в пресс-службе.