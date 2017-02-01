Сорокалетний мужчина воспитывает своих сыновей один, пытаясь им достойно обеспечить и дать все необходимое. - Мы всю жизнь жили на съемной квартире. Женщина, которая стала моей супругой, родила мне двоих сыновей. Я постоянно был на работе, пытался заработать для семьи, а жена все время где-то пропадала и гуляла ночами, иногда выпивала. Но когда дети стали подрастать, она оставила нас одних и ушла к другому мужчине. С тех пор, уже лет 6 я воспитываю сыновей сам, - рассказывает Жасулан. - Работаю в сфере строительства, отделочником. На данный момент я остался безработным, так как объект по строительству сдали еще три месяца назад. За три месяца у меня накопились долги за съемное жилье. Продуктами мне помогает моя родная сестра. Жасулан еще 2007 году встал на очередь, чтобы получить участок земли. Он все время мечтал построить свой дом. - В среднем я зарабатывал около 50 тысяч тенге в месяц, платил за съемную комнату 20 тысяч, на остальные деньги мы как-то жили. Моя супруга детьми не интересуется и совсем не приезжает их навещать, да и они уже отвыкли от нее. Они учатся в 4 и 5 классе, одному 10, а второму - 12 лет. Конечно, они не отличники, но все же стараются. В свободное время посещают спортзал, - говорит отец-одиночка. Мужчина полностью ведет хозяйство. Готовит, стирает и убирает все сам. Всему, что умеет научил своих сыновей. Проживают они втроем в комнатушке старого здания на 16 квадратных метров. Все удобства на улице. У них нет ни воды, ни газа. - Единственное, с чем очень трудно, это с жильем. Работу я ищу и, думаю, в скором времени найду. В очередь на жилье как отец одиночка я не встал, потому что не хватает средств для того, чтобы собрать нужную документацию, пока нет такой возможности, - поясняет Жасулан. - Когда-то органы опеки хотели лишить супругу родительских прав, но я ее пожалел. А теперь подал на нее в суд, чтобы она платила хотя бы алименты, ведь в воспитании она не принимает никакого участия.