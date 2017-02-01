Жители микрорайона Нурсая возмущены пробками и большим скоплением машин у нового здания полиции, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 8d3bf2d2-aeb5-4a46-b9f5-56af723cce6b В часы пик здесь практически на всю улицу тянутся пробки из-за машин, оставленных прямо на проезжей части узкой дороги. Причем, паркуются автолюбители сразу по обеим частям дорожного участка, что еще больше затрудняет движение автотранспорта. Сегодня в новом здании расположено сразу несколько служб: миграционная полиция, информационно-аналитический центр и управление административной полиции (УАП). Кроме того, в это же здание переехал и регистрационно-экзаменационный отдел (РЭО УАП). Имеющаяся  парковка для машин  уже давно перестала вмещать  число приезжего транспорта, поэтому сами сотрудники ДВД  и жители города вынуждены парковаться, где попало. fee8eb34-a90b-4de5-bc30-68417a5749a5 6b02fb3f-db4f-454e-9887-5a9172102459 f50e87a0-6e7f-45f4-b54e-02d94f3e80d9 Оказалось, руководству ДВД о данном автомобильном коллапсе известно. - О данной проблеме мы знаем, в настоящее время разрабатываем план мер по решению этого вопроса. Думаю, что скоро эта ситуация разрешиться,  - рассказал в ходе брифинга в Региональной службе центральных коммуникаций заместитель руководителя ДВД Алибек КАИРОВ. Отметим, что в новое здание полицейские переехали осенью прошлого года.  Старое же перестало соответствовать современным требованиям, так как за несколько лет численность населения и  количество автотранспорта  значительно  выросло. Ерлан ОМАРОВ