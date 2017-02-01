В часы пик здесь практически на всю улицу тянутся пробки из-за машин, оставленных прямо на проезжей части узкой дороги. Причем, паркуются автолюбители сразу по обеим частям дорожного участка, что еще больше затрудняет движение автотранспорта. Сегодня в новом здании расположено сразу несколько служб: миграционная полиция, информационно-аналитический центр и управление административной полиции (УАП). Кроме того, в это же здание переехал и регистрационно-экзаменационный отдел (РЭО УАП). Имеющаяся парковка для машин уже давно перестала вмещать число приезжего транспорта, поэтому сами сотрудники ДВД и жители города вынуждены парковаться, где попало.Оказалось, руководству ДВД о данном автомобильном коллапсе известно. - О данной проблеме мы знаем, в настоящее время разрабатываем план мер по решению этого вопроса. Думаю, что скоро эта ситуация разрешиться, - рассказал в ходе брифинга в Региональной службе центральных коммуникаций заместитель руководителя ДВД Алибек КАИРОВ. Отметим, что в новое здание полицейские переехали осенью прошлого года. Старое же перестало соответствовать современным требованиям, так как за несколько лет численность населения и количество автотранспорта значительно выросло.