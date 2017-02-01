День открытых дверей "Открытый акимат" пройдет 4 февраля с 10.00 до 13.00 часов. Как сообщили в акимате, будут приниматься вопросы земельных отношений, строительства, жилья, ветеринарии, сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог, занятости и социальных программ, а также трудовых отношений, образования, здравоохранения, предпринимательства, туризма и по другим важным интересующим людей проблемам.