DYqsD5WHEA8 На видео, выложенном очевидцами в сеть, видно, как мужчина пытается перейти дорогу в неположенном месте. Он пропускает 5 машин слева от себя, перебегает дорогу, но на встречной полосе его на полном ходу таранит автомобиль белого цвета. При этом машина, судя по видео, прежде чем остановиться, проезжает несколько метров с пешеходом на капоте? и только потом мужчина падает на землю. Пользователи оставили под видео разные комментарии. Кто-то интересуется, жив ли пешеход. Некоторые жалеют водителя машины, под колеса которой попал нетрезвый мужчина. Как рассказали врачи станции скорой помощи, ДТП произошло вчера примерно в 7 вечера на улице Трудовая. Пострадавший – 52-х летний актюбинец. Врачи скорой доставили мужчину в БСМП. - Он был в состоянии алкогольного опьянения. В ходе наезда получил закрытую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали в больницу скорой помощи. В тот же вечер, часом ранее поступил звонок о ДТП с пострадавшим пешеходом и на улице Санкибай батыра. Там сбили женщину, - рассказала заместитель главврача Актюбинской областной станции скорой и неотложной помощи Дастан НЕТАЛИЕВА.