Судом установлено, что подросток жил на съемной и квартире и практически не имел средств к существованию. Это и послужило поводом для ограбления. Проникнув в дом потерпевшей, подсудимый вынес крупную денежную сумму в размере более двух миллионов тенге. Оказалось, что деньги были взяты женщиной в кредит на обустройство и ремонт нового дома. В суде подсудимый свою вину признал и раскаялся в содеянном, в связи с чем уголовное дело рассмотрено в сокращенном порядке. - Суд приговорил подсудимого к 3 годам лишения свободы по ч.3 ст.188 УК Республики Казахстан - "Кража, совершенная в крупном размере". Кроме того, с применением статьи 63 УК за подростом установлен пробационный контроль на 1 год, - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Атырауской области. Причиненный материальный ущерб взыскан в пользу потерпевшей с законного представителя – матери осужденного. Приговор суда не вступил в законную силу.