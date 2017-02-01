Богдан БЕССЧЕТНОВ В месяц Богдану поставили диагноз: отсутствие малоберцовой кости, четвертой и пятой плюсовых костей, а также изогнутость большой берцовой кости. Как рассказал отец малыша Николай БЕССЧЕТНОВ, Богдан вместе со своей мамой уехали в Санкт-Петербург еще 10 января 2017 года. Родителям удалось собрать около двух миллионов тенге на лечение сына. Из них чуть более одного миллиона собрали с помощью фонда "Альхоир". Все остальные средства родители собирали и зарабатывали сами. - Богдан не совсем хорошо перенес дорогу, у него поднялась высокая температура, он у нас приболел. Операцию отложили. Врачи дали месяц, чтобы сын окреп, а потом его прооперируют, - рассказал Николай. Сейчас мама малыша Оксана проживает с сыном у своих друзей в Санкт-Петербурге, так как съемную жилплощадь семья не может себе позволить. - После операции им тоже необходимо там наблюдаться около месяца. После операции ребенок должен будет провести около полугода в гипсе, - пояснил отец малыша. Операцию будут проводить в детском ортопедическом институте имени Г. И. Турнера. - Стоимость самой операции, не учитывая нужных медикаментов и проживания, составляет 130 тысяч рублей. Да, конечно, нам еще необходимы денежные средства. Мы работаем, стараемся заработать, как можно больше, ведь речь идет о серьезных операциях, от которых зависит дальнейшая судьба нашей крохи, - говорит отец Богдана. Родители верят, что ребенок вскоре сможет ходить самостоятельно. Если вы хотите помочь маленькому Богдану, можете связаться с его отцом по телефону: +7771 236 68 33