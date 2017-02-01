opros_mg-02-02 В 2017 году в Уральске планируется отремонтировать 24 улицы на 9 млрд тенге. В это число вошел мост в районе Депо, протяженностью 1,16 километров. Дорожное полотно планируют расширить, добавив еще две полосы движения. 31 января аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ с рабочей группой посетил объект, где определялся масштаб работ по проектированию и ремонту моста.