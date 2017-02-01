Все трое осужденных попали под амнистию в честь 25-летия независимости РК. Двое жителей Атырауской области отбывали срок за кражу, уроженец ЗКО был осужден по статье "Мошенничество". Им оставалось сидеть от 7 до 11 месяцев. Освободившихся встречали родные, близкие и друзья. 7MQtzgivmfw Как рассказал корреспонденту портала "Мой ГОРОД" начальник учреждения УГ 157/9 Бакытжан ИЛЮПОВ, всего в суд №2 г.Атырау на рассмотрение с применением акта амнистии к гражданам было направлено 22 дела - на ограничение свободы и 31 дело - на сокращение срока. - После освобождения все трое амнистированных будут поставлены на учет в службу пробации по месту жительства, которая займется реабилитацией бывших заключенных, - рассказал Бакытжан ИЛЮПОВ. По словам председателя суда №2 г.Атырау Айгуль ТАШЕНОВОЙ, в настоящее время в производстве суда находится 316 материалов в отношении осужденных на применение акта амнистии в связи с 25-летием независимости Республики Казахстан. Осужденный может быть амнистированным, если он осужден за уголовный проступок или за преступление небольшой тяжести.