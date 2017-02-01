Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, сообщение о пожаре поступило на пульт в 00.21 часов. - Возгорание произошло по адресу: Фрунзе 107/1, горела кровля и стена. Пожар был ликвидирован в 01.27 часов. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В тушении пожара было задействовано 3 единицы техники и 15 человек личного состава, - рассказали в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО. Причины и ущерб устанавливаются. С начала года зарегистрировано 48 пожаров и 20 возгораний.