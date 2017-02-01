Фото из архива "МГ" 31 января прошло первое судебное заседание по делу главного археолога ЗКО Мурата СДЫКОВА по председательством судьи Гульнары ГИМАДУТДИНОВОЙ. Мурату СДЫКОВУ предъявлено обвинение по статье 189 ч. 4 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". Стоит отметить, что сначала археолога подозревали в хищении 7 млн тенге, позже эта сумма снизилась до 2,5 млн тенге. Сейчас Сдыков находится под домашним арестом.