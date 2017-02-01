Мурата СДЫКОВА обвиняют в хищении 2,5 млн тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" 31 января прошло первое судебное заседание по делу главного археолога ЗКО Мурата СДЫКОВА по председательством судьи Гульнары ГИМАДУТДИНОВОЙ. Мурату СДЫКОВУ предъявлено обвинение по статье 189 ч. 4 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". Стоит отметить, что сначала археолога подозревали в хищении 7 млн тенге, позже эта сумма снизилась до 2,5 млн тенге. Сейчас Сдыков находится под домашним арестом.