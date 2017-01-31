Начальник районной МПС Нурлыбек  ДОСКАИРОВ, в декабре прошлого года, уничтоживший протокол своих подчиненных, отстранен от должности, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". protokol Об этом сегодня в ходе брифинга в Региональной службе центральных коммуникаций сообщил заместитель начальника местной полицейской службы ДВД Атырауской области Алибек КАИРОВ. - В настоящее время по данному факту проводится служебное досудебное расследование, по результатам которого и станет ясно, какая мера наказания к нему будет применена, - рассказал Алибек КАИРОВ. Напомним, что в начале декабря широкий общественный резонанс вызвало видео, на котором начальник районной МПС Нурлыбек ДОСКАИРОВ вырвал из рук сотрудников полиции протокол и уничтожил его, сопровождая действия нецензурной бранью. Во время этого присутствовал и заместитель акима Махамбетского района Малик АМАНОВ. Как он потом рассказал, водитель трактора, которого полицейские остановили из-за отсутствующего госномера, позвонил ему и попросил помочь. Замакима в свою очередь решил проконсультироваться с начальником МПС. Что из этого вышло, видела вся страна. Камила МАЛИК