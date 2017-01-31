Экс-помощница прокурора Атырауской области Лейла СМАДЬЯРОВА работала в сфере надзора за соблюдением прав задержанных, заключенных под стражу и отбывающих уголовное наказание. Однако, с лета 2016 года она отстранена от работы и находится под домашним арестом в связи с расследованием уголовного дела о вымогательстве денег с сотрудников учреждения УГ 157/11. В настоящее время в отношении 37-летней женщины рассматривается судебное дело по статье 366 УК РК - «Получение взятки». По словам главного врача областной больницы Сайна ШОМИРОВА женщина поступила в приемное отделение областной больницы примерно в 13.00. - У пациентки ожог 1-й степени, обожжена часть лица и голени, поражено 1,5% кожного покрова. Ее состояние стабильное. Она в сознании, - рассказал Сайн ШОМИРОВ.