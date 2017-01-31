В селе Шетпе Мангистауской области сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных действии задержали 69-летнего мужчину, который обвиняется в приставании к малолетним девочкам. С заявлением на шофера автобуса обратились родители четырехклассницы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA Иллюстративное фото с сайта саmitht.rssi.ru Инцидент произошел в декабре прошлого года в сельской школе. Учительница школы увидела в телефоне одной из учениц четвертого класса сообщение от 69-летнего водителя школьного автобуса: «Скучаю очень, в 15.00 жди перед школой. Заберу». В тот же день она сообщила родителям девочки. Родители девочки написали заявление на мужчину в полицию. - Девочка рассказала, что водитель часто присылал ей сообщения и звонил. Кроме того, он неоднократно приставал к девятилетним школьницам. Гладил их, сажал к себе на коленки, дарил шоколадки. По словам детей, они жаловались учителю. Но учительница не отреагировала, подумав, что это просто фантазии детей, - рассказала знакомая семьи пострадавшей девочки. Сотрудники школы заявили, что об инциденте узнали после того, как родители ученицы написали заявление в полицию. По их словам, ранее жалоб от детей на водителя не поступало. И вовсе не верят в его вину, так как зарекомендовал себя с положительной стороны. Водитель работает в школе уже 5 лет. В пресс-службе ДВД Мангистауской области прокомментировали данное происшествие. - Заявление на водителя автобуса поступило 8 декабря прошлого года в отдел внутренних дел Мангистауского района. Подозреваемый 1948 года рождения был задержан и взят под стражу. По части 1 статьи 124 УК РК возбуждено уголовное дело. Сегодня, 31 января дело направлено в суд. В настоящее время задержанный находится в СИЗО, - сообщили в ведомстве. Регина ЯСНАЯ