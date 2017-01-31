В селе Шетпе Мангистауской области сотрудники полиции в

результате оперативно-розыскных действии задержа

ли 69-летнего мужчину, который обвиняется в приставании к малолетним девочкам.

С заявлением на шофера автобуса обратились родители четырехклассницы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Инцидент произошел в декабре прошлого года в сельской школе.

У

чительница

школы

увидела

в телефоне одной из учениц четвертого класса

сообщение

от 69-летн

его

водител

я

школьного автобуса: «Скучаю очень, в 15.00 жди перед школой. Заберу».

В тот же день она

сообщила родителям девочки.

Родители девочки написали заявление

на мужчину

в полицию.

Сотрудники школы заявили, что об инциденте узнали после того, как

родители ученицы написали заявление в полицию.

По их словам, ранее

жалоб от детей на водителя не поступало.

И вовсе не верят в его вину, так как зарекомендовал себя с положительной стороны.

.

Подозреваемый

1948 г

ода рождения был задержан и взят под стражу. По части 1 статьи 124

УК РК

возбуждено уголовное дело.

Сегодня,

Иллюстративное фото с сайта саmitht.rssi.ru- Девочка рассказала, что водитель часто присылал ей сообщения и звонил. Кроме того, он неоднократно приставал к девятилетним школьницам. Гладил их, сажал к себе на коленки, дарил шоколадки. По словам детей, они жаловались учителю. Но учительница не отреагировала, подумав, что это просто фантазии детей, - рассказала знакомая семьи пострадавшей девочки.Водитель работает в школе уже 5 лет. В пресс-службе ДВД Мангистауской области прокомментировали данное происшествие. - Заявление на водителя автобуса поступило 8 декабря прошлого года в отдел внутренних дел Мангистауского района31 января дело направлено в суд. В настоящее время задержанный находится в СИЗО, - сообщили в ведомстве.