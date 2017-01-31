Иллюстративное фото с сайта dpchas.com.ua На горячую линию WhatsApp портала "Мой ГОРОД" в Атырау поступило несколько звонков и сообщений от местных жителей о том, что неизвестные ходят по домам и расспрашивают о размере заработной платы всех взрослых членов семьи и их уровне жизни. Многие атыраусцы признались, что из-за недоверия просто не открывают, а кто-то, выслушав вопросы незнакомцев, выпроваживает их за дверь. - Почему мы должны рассказывать неизвестным людям о своей зарплате, давать им данные о членах семьи и расписывать, куда мы тратим наши деньги. Вдруг это воры, которые придут нас грабить во время нашего отсутствия? - пишет Гульжайна БАХЫТОВА. Как удалось выяснить корреспонденту, специалисты департамента статистики Атырауской области проводят ежегодное социологическое исследование, по которому потом можно будет определить уровень жизни жителей нефтяного региона и выявить безработных граждан. - Мы просим не пугаться во время обхода наших специалистов. Это ежегодное социологическое исследование, которое департамент статистики проводит с 2001 года. У нас имеются 18 интервьюеров, которые ведут опрос по уровню жизни населения и еще 10 специалистов, которые ведут учет безработного населения, - рассказала руководитель департамента статистики Атырауской области Галя МУХАНГАЛИЕВА. Работают интервьюеры на основании договора, обходят как многоквартирные дома, так и частные. При этом, соцопрос распространяется и на пригородные сельские округа. Среди вопросов, которые задают специалисты: уровень заработной платы, сколько денег вы тратите на комуслуги, сколько уходит на проезд и питание. Список с вопросами оставляют жителям на заполнение ровно на неделю, через 7 дней его уже заполненный забирают обратно.