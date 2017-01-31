Марат УНГАРБЕКОВ ушел с поста главы управления сельского хозяйства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" В пресс-службе акима ЗКО сообщили, что Марат УНГАРБЕКОВ написал заявление по собственному желанию. Унгарбеков проработал на посту руководителя управления сельского хозяйства ЗКО три года. Марат УНГАРБЕКОВ родился 16 марта 1959 в селе Булдурта Джамбейтинского района Уральской области. Образование высшее, окончил в 1981 году Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности - ученый агроном. Трудовую деятельность начал в 1981 году агрономом отделения №2 совхоза «Булдуртинский» Джамбейтинского района. Период с 1984 по 1985 годы работает управляющим отделением №3 того же совхоза. С 1984 по 1997 года работал главным агрономом совхоза «Жосалинский» Джамбейтинского агропромышленного объединения, совхоза «Булдуртинский», коллективного предприятия «Булдурта» Сырымского района. С 1997 по 2000 года работал первым заместителем акима Сырымского района. С 2000 по 2006 годы работал акимом Сырымского района. В 2006-2008 годах работал директором Департамента сельского хозяйства Западно-Казахстанской области. В 2008-2012 годах - начальник управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области. В 2012-2013 годах - аким Зеленовского района. С 03.03.2014 года руководитель управления сельского хозяйство ЗКО. Ранее сообщалось, что свой пост покинул и глава управления здравоохранения области.