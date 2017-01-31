Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, Камидолла ИРМЕНОВ уволился по собственному желанию. Камидолла Ирменов родился 23 декабря 1961, в селе Чижа, Каменского района, ЗКО. В 1985 году окончил Актюбинский государственный медицинский институт. С 1986 по 1992 год работал врачом-анестезиологом, заведующим отделением анестезиологии родильного дома №3 города Уральска . В 1992-1999 годах занимал должность главного врача областной детской больницы. В 1999-2004 годах являлся директором ГККП «Областная детская больница». С 2004 по 2007 год возглавлял областную клиническую больницу. С 2007 по 2017 год работал начальником управления здравоохранения Западно-Казахстанской области.