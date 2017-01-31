Камидолла ИРМЕНОВ покинул пост руководителя управления здравоохранения ЗКО сегодня, 31 января. Он занимал эту должность 10 лет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, Камидолла ИРМЕНОВ уволился по собственному желанию. Камидолла Ирменов родился 23 декабря 1961, в селе Чижа, Каменского района, ЗКО. В 1985 году окончил Актюбинский государственный медицинский институт. С 1986 по 1992 год работал врачом-анестезиологом, заведующим отделением анестезиологии родильного дома №3 города Уральска . В 1992-1999 годах занимал должность главного врача областной детской больницы. В 1999-2004 годах являлся директором ГККП «Областная детская больница». С 2004 по 2007 год возглавлял областную клиническую больницу. С 2007 по 2017 год работал начальником управления здравоохранения Западно-Казахстанской области.