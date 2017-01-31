Фото с сайта ortcom.kz Согласно приговору Алматинского районного суда № 2 Астаны от 19 января, экс-председатель правления некоммерческого акционерного общества "Холдинг "Кәсіпқор" Эльдана САДВАКАСОВА и её гражданский супруг и предприниматель Эльдар КАБИЕВ разработали преступный план хищения бюджетных средств. 29 августа 2013 года из республиканского бюджета холдингу были перечислены 1,5 млрд тенге для реализации проекта "Оснащение учебно-производственным оборудованием колледжа". В декабре 2013 года Эльдана САДВАКАСОВА в Астане познакомилась с лицом, представлявшим оффшорную компанию "Гранд Кавказ ЛТД" (Сейшельские острова), занимавшейся поставкой нефтегазового оборудования. Незнакомец зарегистрировал в США компанию "Specialized Petroleum Tecnologies LLC" (SPT). В 2015 году холдингом перечислены 2 829 901 долларов на счёт SPT. Расходы компании при поставке оборудования превысили 364 млн тенге. Разница от оплаченных на счёт SPT денег составила около 160 млн тенге. SPT перечислила турецкой компании "CKN Uluslar Arasi Danismanlik As Daya Hatum Mahallesi Tigcilar Sokak" 300 000 долларов. Их обналичил Кабиев и передал Садвакасовой. В последующем были перечислены 80 000 долларов и через несколько дней Кабиев получил ещё 80 000 долларов. Суд учёл, что Садвакасова привлекается к уголовной ответственности впервые, частично признала вину, имеет онкологическое заболевание. "Суд приговорил: САДВАКАСОВУ Эльдану Макиновну признать виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.189 ч.4 п.2 УК РК. С применением ст.55 ч.4 УК РК назначить Садвакасовой пять лет лишения свободы с конфискацией имущества, – говорится в приговоре. Женщина находилась под домашним арестом и взята под стражу в зале суда. Её гражданский супруг Кабиев за пособничество в хищении в особо крупном размере приговорён к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск холдинга "Кәсіпқор" о взыскании с осуждённых материального ущерба – около 160 млн тенге. Эльдана САДВАКАСОВА в 2006-2009 годах работала заместителем акима Западно-Казахстанской области, в 2009-2012 годах – вице-министром охраны окружающей среды. Холдинг "Кәсіпқор" возглавляла с 2012 года.