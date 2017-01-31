Иллюстративное фото из архива "МГ" О планах акиму Актюбинской области Бердыбеку САПАРБАЕВУ рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог. В 2016 году на развитие автодорожной отрасли области всего было выделено 8,9 млрд тенге. По словам руководителя управления Аязбая УСМАНГАЛИЕВА, всего было реализовано 74 проекта, с общей протяженностью 108,8 км, в том числе проведен ремонт 53,9 км районных и городских улиц. В 2017 году на строительство и ремонт автомобильных дорог областного и районного значения предусмотрено 7,8 млрд. тенге. Планируется отремонтировать 298,5 км. Всего запланированы работы по 27 проектам. В том числе, будет начата реализация проекта по капитальному ремонту автодороги Донское – Бадамша – Актобе – Орск на участке 30-45 км. В ходе совещания глава региона указал на то, что при строительстве дорог мало используется ГЧП. Он также обратил внимание на состояние железнодорожного, аэро- и автовокзалов г. Актобе, поручив навести на данных объектах порядок, обеспечить соблюдение правил и норм безопасности. Также было сказано о необходимости открытия новых авиарейсов. - Что это за международный аэропорт, если из регулярных международных рейсов только Москва стоит? Уже неоднократно говорилось об авиарейсах в Европу, Ближний Восток, но все так и осталось на словах. Хотя уже есть необходимость открытия чартерных рейсов в Грузию и прибалтийские страны. Много желающих вылететь в Санкт-Петербург. Но пока им приходится летать через Оренбург. А ведь на этом мог бы зарабатывать наш аэропорт, - сказал аким области. В ходе совещания Бердыбек Сапарбаев акцентировал внимание на отсутствии в некоторых районных центрах автовокзалов и отметил необходимость увеличения количества автобусных междугородних и межрайонных маршрутов.