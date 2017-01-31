Рейд проводился в Уральске с 26 по 28 января, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации старшего инспектора ювенальной полиции МПС Жазиры АРЫСТАНОВОЙ, во время рейда проверялись семьи, которые ранее уже были поставлены на учет как неблагополучные. - Мы навещали семьи, состоящие на учете, чтобы посмотреть на условия проживания детей. Во время обхода нескольких районов города и дачных массивов было выявлено 33 неблагополучные семьи. Однако не все семьи мы ставим на учет. К примеру, во время обхода мы нашли семью, где отец один воспитывает двоих детей. Оказалось, мать ушла и пропала, но отец непьющий, дети хорошо учатся, однако, сразу видно, что семье требуется материальная помощь. Отца мы попросили написать заявление на розыск матери, и поможем ему узнать про пособие, возможно, оно ему положено, - пояснила Жазира АРЫСТАНОВА. Также Жазира АРЫСТАНОВА рассказала, что рейд проводился сотрудниками ювенальной полиции совместно с прокуратурой города. - Мы, в отличие, от органов опеки не составляем акт жилищных условий. Нам достаточно визуального осмотра. Ведь уже с порога можно понять, какой достаток в семье и благополучная она или нет, - заявила старший инспектор ОЮВ МПС. - За эти три дня к административной ответственности привлечены 26 родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию своих детей. Жазира АРЫСТАНОВА также добавила, что они не имеют права входить в дом в обуви и, тем более, проводить осмотр содержимого холодильника семьи. На сегодняшний день в Уральске на учете состоят 264 семьи, в которых воспитывается 471 ребенок.