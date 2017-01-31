Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации старшего инспектора ювенальной полиции МПС Жазиры АРЫСТАНОВОЙ, во время рейда проверялись семьи, которые ранее уже были поставлены на учет как неблагополучные. - Мы навещали семьи, состоящие на учете, чтобы посмотреть на условия проживания детей. Во время обхода нескольких районов города и дачных массивов было выявлено 33 неблагополучные семьи. Однако не все семьи мы ставим на учет. К примеру, во время обхода мы нашли семью, где отец один воспитывает двоих детей. Оказалось, мать ушла и пропала, но отец непьющий, дети хорошо учатся, однако, сразу видно, что семье требуется материальная помощь. Отца мы попросили написать заявление на розыск матери, и поможем ему узнать про пособие, возможно, оно ему положено, - пояснила Жазира АРЫСТАНОВА. Также Жазира АРЫСТАНОВА рассказала, что рейд проводился сотрудниками ювенальной полиции совместно с прокуратурой города. - Мы, в отличие, от органов опеки не составляем акт жилищных условий. Нам достаточно визуального осмотра. Ведь уже с порога можно понять, какой достаток в семье и благополучная она или нет, - заявила старший инспектор ОЮВ МПС. - За эти три дня к административной ответственности привлечены 26 родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию своих детей. Жазира АРЫСТАНОВА также добавила, что они не имеют права входить в дом в обуви и, тем более, проводить осмотр содержимого холодильника семьи. На сегодняшний день в Уральске на учете состоят 264 семьи, в которых воспитывается 471 ребенок.