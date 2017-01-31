По данным пресс-службы областной прокуратуры, в ходе мониторинга социальных сетей в прошлом году было заблокировано 28 групп, пропагандирующих суицид среди несовершеннолетних. Как выяснилось, в различных пабликах 1802 пользователя призывали подростков покончить жизнь самоубийством. Так, в июне 2016 года в Атырау свела счеты с жизнью несовершеннолетняя девочка, ее нашли повешенной у себя дома. Как выяснилось, она состояла в группе в социальной сети "Вконтакте", пропагандирующей суицид. Оказалось, что девочка регулярно просматривала видео и публикации в группе и делала их перепосты. - Кроме того, в прошлом году в регионе на 26% было снижено количество преступлений против половой неприкосновенности подростков. По представлению прокуроров области был запрещен доступ к 8 порнографическим сайтам и 11 сообществам, направленным против половой неприкосновенности несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Снижению фактов подросткового суицида и преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних способствует и сотрудничество с АО "Казахтелеком". Услуга "Родительский контроль" сегодня включена во все интернет-пакеты, предлагаемые казахстанцам. Она автоматически блокирует ссылки на порнографические, суицидальные и экстремистские материалы в Интернете.