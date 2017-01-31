Как рассказала заместитель директора станции скорой помощи Елена ГРИЩЕНКО, на сегодняшний день, если сравнивать с праздничными днями в начале года, количество вызовов снизилось - примерно до 570 в сутки. - Работа бригад скорой помощи сопряжена с определенной эмоциональной нагрузкой, потому что медики попадают в непредсказуемые ситуации. Часто бригаде приходится принимать оперативные решения, от которых зависит не только здоровье, но и жизнь человека, это накладывает определенную психологическую нагрузку на наших сотрудников, - рассказывает Елена ГРИЩЕНКО. - Поэтому сегодня центр психического здоровья проводит тестирование на определение стрессоустойчивости и коммуникативных навыков. К нам пришел психолог, и по результатам тестов мы будем видеть, насколько фельдшеры готовы и могут работать по своей специальности. Это своего рода аттестация. По результатам тестов некоторых сотрудников направят на занятия с психологом. Стоит отметить, что чаще всего в зимний период скорую помощь вызывают по поводу переохлаждения, кашля, высокой температуры, заболеваний верхних дыхательных путей. Около 10% вызовов делают люди, страдающие сердечными заболеваниями. - 22 бригады работают одновременно. В часы нагрузки (с 18.00 до 00.00 часов) и праздничные дни дополнительно на линию выходят 8 пиковых бригад. В дневное время помогают неотложки из поликлиник.