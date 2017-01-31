По словам волонтера Ксении КИЖЕВАТОВОЙ, благотворительную акцию они будут проводить еженедельно по пятницам в магазине "Одесса", который расположен по улице Н.Абдирова в районе СОШ №2. - 27 января мы раздали 60 булок хлеба и 65 пакетов молока. В основном к нам приходили пенсионеры и семьи, где есть инвалиды, - пояснила волонтер. - Вообще планировали немного меньше раздать бесплатных продуктов, однако отказать бабушкам и дедушкам, которые пришли, когда все закончилось, было невозможно. Такую акцию мы будем проводить еженедельно по пятницам в магазине "Одесса" по улице Н.Абдирова (бывшая улица Огородная - прим. автора). Ксения КИЖЕВАТОВА отметила, что для того, чтобы им и дальше радовать пенсионеров и инвалидов бесплатным хлебом и молоком, необходима спонсорская помощь. К слову, магазин "Все за спасибо", где волонтеры раздают вещи, продукты, мебель, хозтовары и многое другое, сейчас обслуживает уже около 900 малообеспеченных семей.