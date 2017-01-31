За нарушения природоохранного законодательства в 2016 году с ТОО «ТШО» в бюджет государства был взыскан ущерб в размере 3,4 млрд. тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". НПЗ Тенгизшевройл на западе Казахстана. 24 августа 2004 года. Крупнейший нефтедобытчик в Казахстане - Тенгизшевройл (ТШО) во главе с Chevron - планирует нарастить добычу нефти в 2021 году за счет расширения производства до 38 миллионов тонн с 26,7 миллиона тонн в 2015 году, сказал на заседании правительства министр энергетики страны Владимир Школьник. REUTERS/Shamil Zhumatov Иллюстративное фото с сайта Investing.com В частности, крупная нефтяная компания региона заплатила за незаконное пользование недрами, а также произвела платежи за сверхнормативные эмиссии в окружающую среду. Об этом стало известно сегодня в ходе коллегии областной прокуратуры. К слову, накануне аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ встретился с генеральным директором ТОО «Тенгизшевройл» Тэдом ЭТЧИСОНОМ. Во время беседы руководитель компании сообщил  главе региона о том, на какие цели крупный недропользователь направил средства в прошлом году. Так, около 1,9 млрд. долларов  США  ТОО "ТШО" выделило на казахстанское содержание. Из этой суммы примерно 500 млн. долларов – на казахстанское содержание в рамках проекта будущего расширения. Прямые выплаты РК составили 4,7 млрд. долларов, несмотря на  кризис в нефтяной отрасли, подчеркнул Тэд ЭТЧИСОН. Кроме  того, руководство «ТШО» сообщило, что продолжает  реализацию добровольной программы «Игилик». В прошлом году на эту программу было затрачено около 25 млн. долларов.