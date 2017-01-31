Иллюстративное фото с сайта Investing.com В частности, крупная нефтяная компания региона заплатила за незаконное пользование недрами, а также произвела платежи за сверхнормативные эмиссии в окружающую среду. Об этом стало известно сегодня в ходе коллегии областной прокуратуры. К слову, накануне аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ встретился с генеральным директором ТОО «Тенгизшевройл» Тэдом ЭТЧИСОНОМ. Во время беседы руководитель компании сообщил главе региона о том, на какие цели крупный недропользователь направил средства в прошлом году. Так, около 1,9 млрд. долларов США ТОО "ТШО" выделило на казахстанское содержание. Из этой суммы примерно 500 млн. долларов – на казахстанское содержание в рамках проекта будущего расширения. Прямые выплаты РК составили 4,7 млрд. долларов, несмотря на кризис в нефтяной отрасли, подчеркнул Тэд ЭТЧИСОН. Кроме того, руководство «ТШО» сообщило, что продолжает реализацию добровольной программы «Игилик». В прошлом году на эту программу было затрачено около 25 млн. долларов.