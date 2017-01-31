Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию "МГ" обратились уральцы, которые территориально относятся к этой поликлинике. Они рассказали, что воду отключили еще месяц назад, однако никаких ремонтных работ на территории не проводится. - В поликлинике №2 уже месяц нет воды. СЭС проводила проверку и оказалось все нормально. Сотрудникам очень сложно работать в таких условиях. Пациентам тоже это доставляет дискомфорт, - отметила жительница города по имени Александра. По словам заместителя директора Амины ДАРМАГАМБЕТОВОЙ, перебои с водоснабжением есть, однако в этом нет вины поликлиники. - Перебои с водой есть, но не всегда. Это связано с тем, что на заводе "Металлист" забился колодец. Сейчас ремонтные работы ведутся, и скоро этот вопрос решится, - отметила Амина ДАРМАГАМБЕТОВА.