Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, специализированный административный суд г. Уральска рассмотрел 15 административных дел в отношении иностранных граждан, допустивших нарушения законодательства РК в области миграции населения. Иностранцев-нарушителей выявили сотрудники управления миграционной полиции в ходе проведения рейда. - Приезжими оказались четверо граждан из Киргизии, четверо из Узбекистана, трое граждан из России, двое из Таджикистана, один из Пакистана и один из Азербайджана, - пояснили в пресс-службе суда ЗКО. Постановлениями суда все правонарушители были привлечены к административной ответственности и подвергнуты административным взысканиям в виде административного ареста и штрафа, согласно статье 517 "Нарушение иностранцем законодательства РК в области миграции" КоАП РК.