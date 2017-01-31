В этом году Глава государства выбрал письменную форму для ежегодного Послания народу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Об этом он объявил во вчерашнем телеэфире.  nazarbaev Ежегодное Послание народу Казахстана называется "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность". Нурсултан Назарбаев поставил задачу добиться снижения инфляции до 3-4% в среднесрочной перспективе. В сфере социального обеспечения по поручению Президента с 1 июля 2017 года будут повышены пенсии для 2,1 миллиона пенсионеров до 20% к уровню 2016 года. Через год, напомнил Глава государства, назначение базовой пенсии будет осуществляться по новой методике: её размер будет зависеть от стажа участия в пенсионной системе. Кроме того, с 1 января 2018 года в республике поднимут порог оказания адресной социальной помощи с 40 до 50% от величины прожиточного минимума и внедрят её новый формат. Полный текст уже опубликован на сайте Акорды. Ознакомиться с ним можно здесь.