На отчетной встрече акима с местными жителями прозвучали самые острые вопросы - о нечищеных дорог в селах. По словам местных жителей, снег стал убираться только накануне приезда акима. В нынешнем году на Бурлинский сельский округ выделяется 1,5 миллиарда тенге. - С увеличением населения в Бурлине необходимо строительство школы и других соцобъектов, - отметил аким района. От аксайцев прозвучали жалобы акиму района, что в городе не горят фонари на улицах и практически не ходит общественный транспорт. - Цены на такси такие, что в Уральск дешевле уехать, чем добраться на северную сторону, - рассказала местная жительница. Алдияр ХАЛЕЛОВ отметил, что рассматривается вопрос о закупе 30-40 единиц автотранспорта. - По программе «Нурлы жол» завершится реконструкция Бестауского водозабора. Решена проблема с отоплением – построена новая котельная, а в этом году будет произведена реконструкция теплотрасс 4 и 5 микрорайонов и полностью асфальтирован 10 микрорайон. Кроме того, будет произведен капитальный ремонт улицы им. Иксанова. В этом году будет завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Аксае, намечено строительство детсада на 320 мест в северной части города, капитальный ремонт ОШ №3, - сообщил глава района. В этом году по программе «Нурлы жол» дома жителей сел Бурлин и Александровка будут подключены к водопроводу и завершится реконструкция водопроводов в селах Кентубек и Жанаконыс, начнется капитальный ремонт трассы Аксай - Жымпиты и подъездных путей к селам Аксу, Александровка, Акбулак и Жанаконыс, разработают ПСД на ремонт трассы Уральск-Илек, а в селе Бурлин помимо капитального ремонта центральных улиц намечено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.