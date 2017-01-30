Нурлыбеку КИРЕЕВУ вынесли приговор, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". kereev Сегодня, 30 января, в Уральском городском суде был оглашен приговор в отношении бывшего гендиректора АО "Жайыктеплоэнерго" Нурлыбека КИРЕЕВА, которого обвиняют в хищении крупной суммы денег. - Суд приговорил Нурлыбека КИРЕЕВА признать виновным в совершении преступления согласно статье 176 ч. 4 п. «б» УК РК (в редакции УК РК 1997 года) "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" и назначить ему наказание в виде лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в госучреждениях на 5 лет. Кроме того, Киреев должен выплатить материальный ущерб АО "ЖТЭ" в сумме 349 млн тенге пополам с осужденным Каримовым, - зачитал приговор судья Руслан ЖУМАГУЛОВ. Между тем, адвокат Киреева заявил, что они не согласны с приговором и намерены его обжаловать. Напомним, Нурлыбеку КИРЕЕВУ предъявлено обвинение по статье 176 ч. 4 п. «б» УК РК (в редакции УК РК 1997 года) "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". В начале марта 2014 года Нурлыбек КИРЕЕВ, будучи генеральным директор АО «Жайыктеплоэнерго» по предварительному сговору с начальником отдела государственных закупок КАРИМОВЫМ организовали незаконный конкурс по госзакупкам запасных частей газотурбинной установки на общую сумму 698 млн тенге (4 млн долларов по курсу на 2014 год - прим. автора) 349 млн тенге были оплачены в качестве предоплаты. По результатам данного конкурса ими было признано победителем одна из аффилированных компаний - ООО "Турбопромсервис", генеральным директором которой был общий знакомый Киреева и Каримова - Плешаков. В итоге поставленные запчасти не отвечали всем требованиям договора. Отметим, что ранее приговором Уральского городского суда от 7 сентября 2016 года бывший начальник отдела государственных закупок АО "ЖТЭ" Каримов осужден на 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.  