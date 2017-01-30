По информации областного управления ветеринарии, специальные мобильные группы уже готовы к массовой вакцинации домашних животных, однако сами вакцины пока еще не закуплены. Специалисты уверены, чтобы не допустить вспышки заболевания, вакцинацию необходимо начать уже в конце февраля, привив скот до наступления теплого периода, когда появляются комары – переносчики данного вида заболевания. - Вакцинацию скота необходимо провести раньше, пока животные находятся на стойловом содержании и еще не вышли на пастбища. Однако, в Министерстве сельского хозяйства проведение тендера по закупке вакцин назначено лишь на март-апрель. В настоящее время мы пытаемся убедить министерство, чтобы провести все необходимые процедуры по закупке вакцины в сжатые сроки, - рассказал руководитель областного управления ветеринарии Нурбай АБДРАХМАНОВ. Напомним, что в прошлом году в Атырауской области нодулярным дерматитом заболело почти 7 тысяч голов крупного рогатого скота, в результате чего погибло 1150 коров. Владельцам домашних животных была выплачена компенсация в размере 185 миллионов тенге. Одной из причин массовой гибели животных стала неготовность ветеринарных служб бороться с болезнью, впервые зарегистрированной на территории Казахстана.