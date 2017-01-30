Теперь роженицы могут оформить пособия на рождение ребенка и по уходу за ним до одного года вне зависимости от места регистрации в пределах одной области. Также напомним, что с сентября прошлого года госкорпорация «Правительство для граждан» запустила пилотный проект, в рамках которого сотрудники ЦОНа могут принимать заявления на оказание 4-х услуг в зданиях родильных домов, и на сегодняшний день в роддомах и перинатальных центрах было оказано более ста тысяч услуг. - Другими словами, если раньше женщина была прописана в Жангале, а родила, например, в перинатальном центре Уральска, для оформления пособий ей приходилось обращаться в ЦОН по месту прописки, то есть в Жангалу. Мы решили эту проблему и разработали механизм применения экстерриториального принципа при приеме заявлений по назначению пособий на рождение ребенка и по уходу за ним. На начальном этапе проект действует только внутри области, в скором будущем мы планируем ввести экстерриториальность по Казахстану, - рассказал заместитель директора департамента «Государственная корпорация» правительство для граждан ЦОН по ЗКО Нургиса КАМАШЕВ.