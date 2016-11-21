Фото из архива "МГ" По словам адвоката потерпевшей стороны Айгуль ОРЫНБЕКОВОЙ, прокурор ЖУБАНОВ необоснованно изменил предъявленное обвинение со статьи "создание преступной группы" на статьи "сводничество" и "вовлечение в проституцию" УК РК. Защитник заявила, что прокурор лоббирует интересы подсудимых. - Изначально в ходе досудебного расследования была полностью доказана вина Аскара ЗЕЙНУЛЛИНА в том, что он являлсясоздателем ОПГ и возглавлял ее. В томах дела все полностью расписано, даже есть схема того, как осуществлялась деятельность преступной группы. ЗЕЙНУЛЛИН вел общую кассу и записывал все. Все эти записи также присутствуют в деле. Кроме того, прокурор поддержал ходатайство защитника ЗЕЙНУЛЛИНА о снятии ареста с квартиры и автомобиля, которые записаны на его брата и маму. Прокурор, как сторона обвинения, заявил, что не против, не разобравшись, на какие средства были куплены квартира и автомобиль "Тойота Прадо", на которой, кстати, ездил ЗЕЙНУЛЛИН, - отметила Айгуль ОРЫНБЕКОВА. По закону, имущество, приобретенное на деньги, добытые преступным путем или же используемое в преступных целях может быть арестовано, даже если подсудимый владельцем не является. Однако прокурор не стал протестовать о заявленном ходатайстве. В связи с чем Айгуль ОРЫНБЕКОВА заявила отвод гособинителя, но судья Магира КИТАРОВА не удовлетворила ходатайство защитника. Стоит отметить, что по словам потерпевших девушек, на деньги, которые Аскар ЗЕЙНУЛЛИН не отдавал своим работницам, он приобрел себе несколько КамАЗов, легковой автомобиль и другую спецтехнику, а также автосервис. Владелицей всего этого, как оказалось, является его младшая сестра. - Его сестра работает учительницей в поселке Тайпак Акжайыкского района. У нас есть выписки из банка о ее заработной плате. Ее зарплата - 27 тысяч тенге, и она является владелицей ТОО, у которого денежный оборот рассчитывается миллионами, - пояснила ОРЫНБЕКОВА. - А автомобиль "Тойота", по документам покупался на деньги, вырученным от дохода крестьянского хозяйства его родителей. Однако ездил на этом авто сам ЗЕЙНУЛЛИН, об этом свидетельствуют показания потерпевших девушек. В связи с этими заявлениями адвоката потерпевших девушек было решено вызвать на допрос в суд родителей и младшую сестру Аскара ЗЕЙНУЛЛИНА.