Фото со страницы zello_atyrau в Instagram В паблике zello_atyrau социальной сети Instagram один из подписчиков прислал фото с просьбой помочь найти ответственного в проблеме. Оказалось, что после прорыва на главной городской магистрали в районе 1-го участка несколько близлежащих домов оказались затопленными. После резкого понижения температуры вся вода, заполнившая дворы жильцов, замерзла. - Мы позвонили в ЧС, в аварийную службу компании "Су Арнасы" и даже дежурному областного акимата. Нам сказали, что после устранения аварии воду будут откачивать Но дело в том, что вода при таком морозе превратилась в лед. Как быть, спрос от кого? Может поможете советом, куда обращаться-то? Во дворе ходить невозможно, - сетуют пострадавшие жильцы. По данному факту корреспондент "МГ" обратился к руководителю КГП "Атырау Су арнасы"Андрею ТАШЛЫКОВУ, но тот отказался комментировать жалобу жильцов, попросив оформить официальный запрос в письменном виде. В пресс-службе ДЧС нам сообщили, что за последствия аварии отвечает компания-монополист. Авария произошла 19 ноября примерно в 5 часов утра. Воды в домах не было два дня. Аварию устранили в 15.00 20 ноября.Фото со страницы zello_atyrau в Instagram