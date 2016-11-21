Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению, 20 ноября в связи с высоким атмосферным давлением в Атырау и Уральске, превышающим максимальные допустимые значения для эксплуатации воздушного судна, были отменены рейсы «Эйр Астаны» из Астаны и Алматы и обратно. Кроме того, отменены рейсы в Уральск из Алматы и Астаны и на сегодня, 21 ноября. - «Эйр Астана» сообщает, что пассажиры отмененных рейсов в/из Атырау и Уральска могут без штрафов вернуть полную стоимость авиабилетов, либо поменять дату или направление вылета на другой внутренний рейс, - сообщил Тлек АБДРАХИМОВ. Между тем, стало известно, что аэропорт Уральска не закрывался, а в штатном режиме продолжает принимать рейсы. - Мы аэропорт не закрывали. Авиакомпания говорит о высоком атмосферном давлении, оно у нас зафиксировано на отметке 793 мм ртутного столба. Тем не менее, самолеты других авиакомпаний рейсы продолжают совершать. Вчера, 20 ноября, у нас сел самолет авиакомпании "Бек Эйр" из Астаны, - рассказал по телефону