Между тем, аэропорт Уральска открыт, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению менеджера по корпоративным коммуникациям Air Astana Тлека АБДРАХИМОВА, 20 ноября в связи с высоким атмосферным давлением в Атырау и Уральске, превышающим максимальные допустимые значения для эксплуатации воздушного судна, были отменены рейсы «Эйр Астаны» из Астаны и Алматы и обратно. Кроме того, отменены рейсы в Уральск из Алматы и Астаны и на сегодня, 21 ноября. - «Эйр Астана» сообщает, что пассажиры отмененных рейсов в/из Атырау и Уральска могут без штрафов вернуть полную стоимость авиабилетов, либо поменять дату или направление вылета на другой внутренний рейс, - сообщил Тлек АБДРАХИМОВ. Между тем, стало известно, что аэропорт Уральска не закрывался, а в штатном режиме продолжает принимать рейсы. - Мы аэропорт не закрывали. Авиакомпания говорит о высоком атмосферном давлении, оно у нас зафиксировано на отметке 793 мм ртутного столба. Тем не менее, самолеты других авиакомпаний рейсы продолжают совершать. Вчера, 20 ноября, у нас сел самолет авиакомпании "Бек Эйр" из Астаны, - рассказал по телефону генеральный директор аэропорта Хайретдин РАСКАЛИЕВ.