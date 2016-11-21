По словам мамы ребенка Кристины КОПЕНСКОЙ, сын родился на 34 неделе беременности. Вес его был всего 1,5 кг. Сына назвали Иваном. Сразу после родов, малыша положили в реанимацию с диагнозом энтероколит - непроходимость еды. В больнице он пробыл месяц. Малыш совсем ничего не ел долгое время. - Затем нас перевели в детскую многопрофильную больницу на два месяца. У малыша обнаружили серьезное заболевание и поставили диагнозы: гидроцефалия, поликистоз, врожденное поражение центральной нервной системы, - рассказывает мама Ивана. -За этот год и три месяца мы всего месяца два пробыли дома, все остальное время мы жили в больнице. Побывав дома неделю, мы снова попали в стационар. Потом снова анализы, операции. Ему всего чуть больше года, но за это время он перенес уже шесть сложнейших операций. Последняя операция была проведена на головном мозге, малыша удалось спасти, произошло чудо. По словам Кристины, каждый раз приходя в аптеку, они оставляют там минимум 10 тысяч тенге. - Живем мы на пенсию 55 тысяч тенге, из них на аренду квартиру я отдаю 30 тысяч тенге. На оставшиеся деньги мы покупаем лекарства и питание малышу, - говорит женщина. - Конечно, очень сложно так жить. Сложность в том, что ребенок еще не сидит и абсолютно не держит голову. Мы не теряем надежду. Как нам сказали, с такими заболеваниями до года обычно не доживают. А я не теряю надежду, у сыночка режутся зубки, прогресс есть. Мама больного малыша не сидит на месте и постоянно ищет врачей, которые смогут сделать маленькому Ивану необходимые операции. - Мы обращались в Астану, Самару, Москву. Согласились нам помочь высококвалифицированные врачи из Санкт-Петербурга, при одном условии, если мы проведем необходимые процедуры, очистим ликвор (спинномозговая жидкость - прим.автора). У нас есть шанс. И мы не хотим его терять. Единственная просьба помочь нам материально, так как все лекарства дорогостоящие, и мы не можем собрать деньги на лечение и операции, - рассказала мама мальчика. Если хотите помочь ребенку, звоните Кристине КОПЕНСКОЙ по номеру: 87477345090. Счет открыт в АО "Народный Банк Казахстана" №KZ166010002003355491 на имя Копенской Кристины Сергеевны. Номер карточки АО "Народный Банк Казахстана"4402 5735 2179 3242 ИИН 920202450895 ФИО Копенская Кристина СергеевнаФото предоставлено родителями мальчика