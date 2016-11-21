Наш адрес: Автосалон Lifan, г. Уральск, ул. Шолохова, 11/4, тел. 8 (7112) 21 45 45.

Автомобили одного из крупнейшего китайского производителя Lifan уже появились на дорогах нашей области и заслужили любовь многих автолюбителей. На презентацию нового седана Lifan Solano II собралось немало уральцев, которые хотели узнать побольше о новинке.- Мы сегодня представляем уникальную возможность оценить новинку Lifan Solano II: «Возвращение легенды». Автомобиль создан для городского использования, что подтверждает достаточно богатая комплектация уже в базе, - рассказывает директор по продажам Александр НИКОНОРОВ. – У нового седана - комфортабельный салон из экокожи, яркий и динамичный образ, отличное техническое оснащение, увеличенный дорожный просвет и многое другое.Женщины любовались красотой и комфортными удобствами автомобиля, а мужчины с большим интересом заглядывали под капот и расспрашивали о технических возможностях седана. Заодно многих интересовала информация покупки машины в кредит.- Стоимость автомобиля начинается от 3 400 000 тенге. Конечно же, у нас можно приобрести автомобиль в кредит, тем более, на сегодняшний день банки, с которыми наша компания долгое время сотрудничает, улучшили условия кредитования, - говорит руководитель департамента развития дилерской сети ТОО "Урал-Кров-Авто" Марина ЧЕРНОКОЖЕВА - Так, Евразийский и Сбербанк теперь кредитуют автомобили Lifan с первоначальным взносом 10% от стоимости сроком до 7 лет.– Эффектный дизайн новой модели Lifan мне очень понравился, - говорит водитель Есен. – Отлично то, что у автомобиля 1,5-литровый двигатель с мощностью в 100 лошадиных сил. К тому же, двигатель оснащен системой изменения газораспределения, что помогает экономить топливо и, конечно же, денежные средства, а для меня это не маловажная деталь, так как по роду своей рабочей деятельности мне часто и на долгое время приходиться ездить по командировкам на дальние расстояния.На празднике помимо презентации нового автомобиля, собравшимся была представлена праздничная программа с песнями, фокусами и конкурсами на автомобильную тему. Участникам были вручены памятные подарки.- Мне помимо красивого вида в машине понравился салон своими удобствами и приятными мелочами, такими как подстаканники, стильная панель с CD-аудиоcистемой, с USB-разъемом и 6 динамиками, - говорит одна из участниц конкурса автолюбительница Ольга. – Я часто бываю на таких презентациях автомобилей, которые организовывают сотрудники компании "Урал-Кров-Авто", всегда красочно и интересно. Молодцы!- Не у всех есть время прийти в салон на презентацию новинки, и мы решили сделать вот такой подарок горожанам - представить новый седан Lifan Solano II здесь, в торговом центре. На данный момент у нас действует акция - при покупке автомобиля в подарок идет комплект зимней резины, - говорит старший бренд-менеджер Асем КАЗИЕВА.На правах рекламы.