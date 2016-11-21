На теле умершего не найдено следов насилия, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД Мангистауской области. 380x214 Полицейские проникли в квартиру с помощью сотрудников ДЧС, так как входная дверь и окна были заперты изнутри. Открыть помещение попросила родственница, которая не достучалась до жильца квартиры. Как сообщили в пресс-службе, полицейские не обнаружили признаков насильственной смерти на теле брата подозреваемого в изнасиловании 6-летней девочки. - Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Порядок в квартире не был нарушен, на кухонном столе стояли несколько бутылок из-под спиртных напитков. Со слов соседей, погибший в последнее время злоупотреблял алкогольными напитками. Назначена судебно-медицинская экспертиза. При анализе крови погибшего обнаружено 3,5 промилле алкоголя, что соответствует максимальному значению при тяжелом опьянении, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР. Проводится досудебное расследование. Напомним, 16 ноября примерно в 16:00 часов в квартире 26-го микрорайона города Актау, где ранее проживал подозреваемый в изнасиловании шестилетней  девочки с семьей, был  обнаружен  труп  его брата 1979 года рождения. Ольга КАРАСЕВА