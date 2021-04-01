Адвокат заявил об ухудшении состояния здоровья экс-министра Биртанова

В телефонном разговоре Дмитрий Куряченко заявил, что суд безосновательно продлил подозреваемому арест. - Действия следствия направлены не на объективное расследование дела, а на преследование Биртанова. (...) Напротив, имеются факты, подтверждающие его невиновность и непричастность. Подозрения строятся на якобы не выполненных работах поставщиком интеграционной платформы здравоохранения - хорватской компанией "Эриксон Никола Тесла". Однако даже недавний скандал о приписках в медучреждениях, выявленных гражданами на сайте egov.kz, подтверждает работоспособность платформы, - считает адвокат экс-министра Дмитрий Куряченко. Напомним, Биртанов был освобожден от должности министра здравоохранения 25 июня 2020 года. О задержании экс-министра стало известно 3 ноября. Биртанова подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Сейчас он находится под домашним арестом. Адвокат Биртанова сообщал, что подал обращение Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву "с просьбой разобраться в незаконном преследовании Биртанова". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.