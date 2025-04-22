«Получил срок»: адвокат из Уральска возделывал плантации конопли

В специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор в отношении 54-летнего адвоката из Уральска. Его обвинили по четырем статьям уголовного кодекса — статья 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта», статья 297 УК РК «Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта», статья 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества» и статья 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия».

Дело рассматривалось под председательством судьи Динары Гильмановой.

Из материалов дела следует, что история началась еще в 2020 году (точную дату следствие так и не установило). Тогда подсудимый договорился со своим знакомым вместе заняться культивацией запрещенных растений и получать из них марихуану в особо крупном размере. Часть полученного товара они решили сбывать, а часть использовать для личного употребления. Они купили неприметный частный дом на окраине Уральска. Сообщник занялся изучением возделывания конопли, составил список необходимых средств и материалов.

Далее они поняли, что вдвоем не справятся со всеми обязанностями и начали искать соучастников среди общих знакомых. Ими стали ещё два человека. Таким образом подсудимый принял на себя обязательства по организации и финансированию всего цикла производства наркотиков, нейтрализации мер контроля и распределению прибыли. Остальные отвечали за незаконное возделывание культур, получение из них готового продукта и охрану посевов.

В течение нескольких месяцев участники преступной группы переоборудовали дом, оснастили необходимым оборудованием и провели ремонт. Уже в мае 2021 года один из участников группы на деньги подсудимого через интернет-магазин купил семена каннабиса и минеральные удобрения, а в сентябре того же года уже начали заниматься выращиванием. Всей физической работой занимались остальные трое. Подсудимый же выплачивал им зарплату, привозил продукты и оплачивал все расходы.

Из кустов каннабиса они получали марихуану. Позже они приобрели обрез охотничьего ружья 12 калибра, 5 боевых и 12 травматических патронов.

28 января 2022 года в том же доме сотрудники КНБ задержали их. В доме они нашли 96 кустов конопли, пластиковые бочки и матерчатые сумки с высушенной и невысушенной марихуаной, гашишем и оружие.

Отметим, что подсудимый заключил с прокурором процессуальное соглашение о признании вины. Другими словами, он не оспаривал обвинение.

Таким образом, суд признал адвоката виновным по всем предъявленным обвинениям и приговорил к шести годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Отметим, что остальных участников группировки ранее осудили на различные сроки наказания.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото: pexels.com