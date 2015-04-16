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Аэропорт Уральска не будет работать в дневное время

1 мая в международном аэропорту Уральска начнется второй этап реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Авиакассы уже рассылают своим клиентам информацию о том, что с 1 мая 2015 года по 31 августа 2015 года аэропорт Уральска на период второго этапа реконструкции взлетно-посадочной полосы прекращает полеты в светлое время суток. Как сказано в сообщении, с 1 сентября по 15 октября нынешнего года аэропорт будет закрыт полностью, а с 16 по 31 октября он снова не будет работать в светлое время суток. Заместитель акима ЗКО
Анэль Кайнеденова
Аэропорт Уральска не будет работать в дневное время
1 мая в международном аэропорту Уральска начнется второй этап реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" Авиакассы уже рассылают своим клиентам информацию о том, что с 1 мая 2015 года по 31 августа 2015 года аэропорт Уральска на период второго этапа реконструкции взлетно-посадочной полосы прекращает полеты в светлое время суток. Как сказано в сообщении, с 1 сентября по 15 октября нынешнего года аэропорт будет закрыт полностью, а с 16 по 31 октября он снова не будет работать в светлое время суток. Заместитель акима ЗКО Марат КАРИМОВ данную информацию подтвердил. - С 1 мая аэропорт будет закрыт на второй этап реконструкции, - рассказал Марат КАРИМОВ. - Аэропорт будет принимать воздушные суда с 7 до 9 часов утра и с 19 до 21 часа по местному времени. По его словам, все полеты авикомпаниями "Бек Эйр" и "Эйр Астана" будут осуществляться. С авиакомпаниями все вопросы согласованы. Напомним, 3 ноября 2014 года после первого этапа реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы открылся международный аэропорт «Орал». По плану второй этап продолжится с апреля нынешнего года. До конца этого года будет реконструирована рулежная дорожка, стоянка, взлетно-посадочная полоса будет удлинена на 400 метров, и расширена на 3 метра. Кроме того, здесь будет построена аварийная станция и трансформаторная подстанция.
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