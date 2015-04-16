Аэропорт Уральска не будет работать в дневное время

1 мая в международном аэропорту Уральска начнется второй этап реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Авиакассы уже рассылают своим клиентам информацию о том, что с 1 мая 2015 года по 31 августа 2015 года аэропорт Уральска на период второго этапа реконструкции взлетно-посадочной полосы прекращает полеты в светлое время суток. Как сказано в сообщении, с 1 сентября по 15 октября нынешнего года аэропорт будет закрыт полностью, а с 16 по 31 октября он снова не будет работать в светлое время суток. Заместитель акима ЗКО